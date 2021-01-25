المالية النيابية تحدد موعد الانتهاء من مناقشة موازنة 2021

2021/01/25 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – احمد عرام

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، موعد الانتهاء من مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): إن" اللجنة وضعت سقفا زمنيا الى نهاية الاسبوع الحالي لانهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 ووضع حلول مثمرة ومناسبة".

واضافت التميمي ان"الاجتماعات متواصلة من اجل وضع خطة بعد قراءة مواد الموازنة والمناقشة بين اعضاء اللجنة "، موضحة انه "تم استضافة الكثير من المسؤولين وتقسيمهم على اللجان الفرعية للرئاسات الثلاث والوزارات بعد طلب البيانات والموازنات التفصيلية".

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