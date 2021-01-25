الضاري: يجب فتح ملف التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه

2021/01/25 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاود الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، دعواته الى ضرورة فتح ملف التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه في السجون العراقية.

وطالب الضاري في تغريدة على تويتر الى توفير محاكمات عادلة للسجناء بعيدة عن التأثير السياسي والطائفي مستنكرا ارتفاع الأصوات التي تدعو لإعدامات جماعية بالسجون العراقية بصيغة طائفية حسب وصفه، وأكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي على ضرورة انصاف الأبرياء بالسجون مقابل ادانة المجرمين الذين ينفذون عملياتهم الاجرامية بأجهزة الدولة.

نستنكر ارتفاع الأصوات النشاز التي تدعو لإعدامات جماعية بالسجون العراقية بصيغة طائفية، ونؤكد ضرورة فتح ملف التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وتوفير محاكمات عادلة بعيدة عن التأثير السياسي والطائفي، لتنصف الأبرياء وتدين المجرمين، ومنهم الذين ينفذون عملياتهم الاجرامية بأجهزة الدولة

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) January 25, 2021

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