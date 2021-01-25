يوفنتوس يستهدف ضم ثنائي بايرن ميونخ

2021/01/25 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستهدف يوفنتوس التعاقد مع ثنائي بايرن ميونخ كورينتين توليسو وجوشوا زيركزي، في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو.

ويملك بايرن ميونخ ويوفنتوس علاقات جيدة بشأن الانتقالات، بعدما انتقل كل من دوجلاس كوستا ومهدي بنعطية وكينجسلي كومان وأرتورو فيدال بين صفوف الفريقين في السنوات الأخيرة.

وبحسب “كالتشيو ميركاتو”، يرغب يوفنتوس في التعاقد مع زيركزي لمدة 18 شهرًا على سبيل الإعارة، وفي الوقت الذي يحاول فيه اليوفي ضم توليسو هذا الشهر، وربما تتأجل تلك الصفقة حتى الصيف المقبل.

ويواجه يوفنتوس منافسة من بارما على ضم زيركزي، خاصة أنه سيضمن المشاركة بصورة أكبر مع بارما، في ظل تواجد كل من ألفارو موراتا وباولو ديبالا وكريستيانو رونالدو في خط هجوم السيدة العجوز.

وشارك زيركزي في مباراة واحدة مع البايرن هذا الموسم كلاعب أساسي، ولم يسجل أي أهداف في 4 مباريات شارك بها في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

كما حاول يوفنتوس ضم توليسو البالغ من العمر 26 عامًا، من صفوف ليون قبل أن ينجح بايرن في ضمه مقابل 42,5 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

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