استبعاد مازن فياض من معسكر العراق

2021/01/25 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الجهاز الفني للمنتخب العراقي، استبعاد اللاعب مازن فياض، قبل خوض ودية الكويت، وذلك لثبوت إصابته في العضلة الضامة.

وقال المدير الإداري لأسود الرافدين، باسل كوركيس “مازن فياض حضر للبصرة وهو يعاني من إصابة تعرض لها مع ناديه الشرطة”.

وأضاف “طبيب المنتخب العراقي، طلب خضوع اللاعب لفحص رنين، وتأكد إصابة فياض”.

ونوه “الإصابة طفيفة، لكن اللاعب يحتاج إلى راحة لمدة أسبوع”.

وتابع “المدرب كاتانيتش لم يقم باستدعاء أي لاعب لتعويض غياب فياض، وفضل الإبقاء على 22 لاعبًا سيدخل بهم ودية الكويت”.

يشار إلى أن المنتخب العراقي سيواجه نظيره الكويتي، الأربعاء المقبل، في مباراة ودية ستقام على ستاد جذع النخلة بالبصرة.

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