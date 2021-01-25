جميع العراقيين أمام فرصة لاستلام راتب تقاعدي.. البرلمان بطريقه لتشريع “أهم القوانين”

2021/01/25 | 18:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، الاثنين، أن مجلس النواب أمامه مسودة قانون الضمان الاجتماعي الذي سيوفر راتبا تقاعديا لجميع العراقيين.

وقال خلاطي في تصريح للوكالة الرسميةإن “قانون الضمان الاجتماعي تمت قراءته قراءة اولى وهو من اهم القوانين التي لها دور كبير في ايجاد باب للتقاعد لجميع العراقيين”.

وأشار الى أن “القانون يتمتع بميزات كبيرة تهم طبقة واسعة من المجتمع ويفسح المجال للتسجيل فيه ودفع اشتراكات للصندوق تحدد على وفق الية حسب طبيعة العمل على ان تتم الاحالة للتقاعد كحد أدنى بعد اكمال الـ 45 عاما”.

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