الحلبوسي يدعو الكويت الى مزيد من التعاون لدعم العراق في مجال الإعمار والاستثمار

2021/01/25 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، على اهمية تفعيل التجارة وتنشيط القطاع الخاص بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم الاثنين، والوفدُ المرافق له ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”، مبينا ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وأهمية تفعيل التجارة وتنشيط القطاع الخاص بين البلدين”.

ودعا رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، إلى “مزيد من التنسيق والتعاون لدعم العراق في مجال الإعمار والاستثمار”.

واضاف البيان، ان “اللقاء ناقش ايضا الأوضاع التي تمرُّ بها المنطقة، والتأكيد على ضرورة تنسيق المواقف لمواجهة تلك التحديات”.

من جهته، عبَّر ولي العهد عن موقف الكويت بأن يكون العراق بلداً آمناً ينعم شعبه بالاستقرار والازدهار، كما قدَّم تعازيه الحارة للشعب العراقي بضحايا التفجيرين الأخيرين في بغداد، داعياً المجتمع الدولي للوقوف مع العراق في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

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