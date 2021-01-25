الحكم بالإعدام شنقا بحق مجرم ارتكب جريمة اغتصاب وقتل طفل

2021/01/25 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم ( ع .



ك .



هـ ) البالغ من العمر 50 عاما لارتكابه جريمة اغتصاب وقتل طفل.

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ان “محكمة جنايات ذي قار، اصدرت، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم ( ع .



ك .



هـ ) البالغ من العمر 50 عاما لارتكابه جريمة اغتصاب وقتل طفل”.

واضاف البيان، ان “الحكم تم على المجرم بعد انجاز التحقيق من قبل المحققين في مديرية مكافحة اجرام ذي قار بالتعاون مع مركز شرطة الساهرون واجراء كشف الدلالة القانوني الذي جاء مطابقا لاعترافاته واحالته الى المحكمة التي قررت توقيفه لإكمال التحقيق وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لملاقاة جزاءه العادل”.

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