2021/01/25 | 18:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



للمرة الثانية حماية الخويلدي تمنع مفارز صحة الكرخ من أخذ مسحات كورونا من عائلته عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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