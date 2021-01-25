العثور على جثة اخرى تعود لحادثة العبارة وسط الموصل

2021/01/25 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/ عثرت النجدة النهرية على جثة اخرى تعود لحادثة العبارة بالقرب من جسر الحرية وسط الموصل.وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"لشرطة النهرية عثرت على جثة جديدة تعود لاحد ضحايا العبارة في نهر دجلة "واضاف جمال ان"الجثة تعود لشاب من مواليد ١٩٩٨ من أهالي تلعفر وقد تم تسليم الجثة إلى الطب العدلي "وكانت الشرطة النهرية بالموصل قد اعلنت امس عن العثور على خمس جثث متفسخة تعود لحادثة العبارة التي حدثت في 2019"/انتهى

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