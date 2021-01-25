الأعرجي يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واقع السجون في العراق وآليات عملها

2021/01/25 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث مستشار الأمن القومي،قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، جان جيروم كاسابيانكا واقع السجون في العراق وآليات عملها وسبل الارتقاء بأداء القائمين عليها.وأكد الأعرجي / حسب بيان للمستشارية/ أن مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق كبيرة وإنسانية، ومثمناً عملها الإنساني.واضاف ان : مستشارية الأمن القومي تقدم الدعم اللازم لكل عمل من شأنه رفع المعاناة عن الناس.من جانبه أكد رئيس بعثة لجنة الصليب الأحمر في العراق أن مهمة بعثته هي مهمة إنسانية، وأنها تتطلع للتعاون مع جميع المؤسسات العراقية المعنية، للعمل سوية على إنجاح عمل البعثة وتحقيق أهدافها الإنسانية./انتهى3

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