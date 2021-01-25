2021/01/25 | 18:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء صالح ناصر العامري يباشر مهام عمله قائداً لقيادة قوات الشرطة الاتحادية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء صالح ناصر العامري يباشر مهام عمله قائداً لقيادة قوات الشرطة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء صالح ناصر العامري يباشر مهام عمله قائداً لقيادة قوات الشرطة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).