الموصل.. العثور على جثة جديدة لضحايا العبارة

2021/01/25 | 18:37 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 25 يناير 2021 | 06:36 مساءً

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أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بعثور الشرطة النهرية في محافظة نينوى على جثة جديدة لإحدى ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل، بعد مرور ما يقارب العامين على الحادثة.

وقال المصدر، إن "الجثث بدأت تظهر جراء انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في الايام الماضية".

وكانت الشرطة النهرية عثرت أمس الأحد على خمس جثث متفسخة تعود لضحايا حادثة العبارة، تحت جسور الموصل الخامس والرابع والأول، ظهرت بعد انخفاض مستوى مياه نهر دجلة، بحسب ما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وبين المصدر ان "الجثث تعود لرجال وهي متفسخة بالكامل لكن تم التعرف على أربع منها بعد العثور على المستمسكات الشخصية في جيوب ملابس الضحايا".

وما يزال هنالك عشرات المفقودين من ضحايا العبارة الذين وصل عددهم الى قرابة 200 ضحية ما بين غريق ومفقود.

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