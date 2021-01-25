رسميا.. صالح العامري يباشر مهامه قائدا للشرطة الاتحادية

2021/01/25 | 18:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، مباشرة اللواء صالح العامري بمهام عمله كقائد لقوات الشرطة الاتحادية خلفاً للفريق الركن جعفر البطاط.وقالت الوزراة في بيان، إن “حفل تسنم اللواء صالح ناصر العامري لمنصب قائدا لقيادة قوات الشرطة الاتحادية جرى هذا اليوم بروح وطنية قيادية، حيث تمت مراسم الاستلام والتسليم بين الفريق الركن جعفر البطاط واللواء صالح […]

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