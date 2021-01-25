تطوير العلاقات العلمية بين جامعات ارمينيا وجامعة حلبجة

2021/01/25 | 18:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس جامعة حلبجة الدكتور مهاباد كامل عبد الله اليوم الاثنين 25/1/2021، القنصل الارميني العام في اقليم كوردستان ارشك مانوكيان ورئيس منظمة الصداقة الكوردية-الارمينية هيمن مام رش، بحضور مساعد رئيس الجامعة وعميد كلية القانون والادارة والعلوم.

وجرى خلال لقاء بحث تطوير العلاقات العلمية والاكاديمية بين جامعات ارمينيا وجامعة حلبجة واجراء بحوث مشتركة والتعاون العلمي بين الطرفين.

وتحدث رئيس جامعة حلبجة خلال اللقاء عن تاريخ مكانة الجامعة للوفد الضيف، متمنيا بمساعدة الطرفين تطوير العلاقات اكثر.

من جانبه تمنى القنصل الارميني اجراء اعمال اكاديمية وعلمية عن طريق الجامعات في المستقبل القريب.

PUKmedia

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