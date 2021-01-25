تركيا تحاكم 10 عراقيين بتهمة الانتماء لداعش

2021/01/25 | 18:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحالت السلطات التركية اليوم الاثنين 14 عراقيا وسوريا إلى المحكمة بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" في ولاية صامصون شمالي البلاد.وفق ما أعلنت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أن "فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، نفذت الجمعة، حملات دهم متزامنة لعدد من الأماكن، في إطار تحقيقات متعلقة بتنظيم داعش".

وأضافت، أن "حملات الدهم أسفرت عن توقيف 14 شخصا، أربعة سوريين، و10 عراقيين، على صلة بالتنظيم، بعد دهم 13 منزلا بشكل متزامن".

وتابعت: "تم نقل المشتبه بهم إلى المحكمة بعد خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة".

PUKmedia وكالات

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