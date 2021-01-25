مشروع قانون جديد.. راتب تقاعدي لجميع العراقيين مهما كانت اعمالهم

2021/01/25 | 18:38 - المصدر: NRT عربية

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اكد عضو مجلس النواب عن تحالف عراقيون، حسن خلاطي، الاثنين، ان قانون الضمان الاجتماعي يضمن راتبا تقاعديا لكل مواطن عراقي، مهما كانت اعمالهم.

وذكر خلاطي في تصريح متلفز تابعه NRT عربية، إن "اقرار قانون الضمان الاجتماعي يعني وجود تقاعد لكل مواطن وسيوفر فرص كبيرة للتوظيف".

واضاف أن "القانون يشمل جمييع العاملين بالقطاع الخاص واصحاب المهن الصغيرة في حال قرروا الاشتراك بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي".

واوضح، أن "أي شخص سيشترك في القانون سيخصص له راتبا تقاعديا عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، حتى لو كان سائق تكسي".

ا.ح

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