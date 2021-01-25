تنفيذ احكام اعدام جديدة بارهابيين في سجن الناصرية المركزي

2021/01/25 | 18:38 - المصدر: NRT عربية

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اكد مصدر في محافظة ذي قار، الاثنين، تنفيذ حكم الاعدام بـ 3 محكومين بتهم تتعلق بالارهاب في سجن الناصرية المركزي "الحوت".

وذكر المصدر في تصريح خاص لمراسل NRT عربية، ان "وزارة العدل نفذت اليوم احكام الاعدام بثلاثة محكومين بتهم ارهابية، بعد اكتساب احكامهم الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها".

وكانت وكالة الانباء العراقية قد اعلنت، اول امس السبت، أن "رئاسة الجمهورية صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون.

ا.ح

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