موديرنا: لقاحنا فعال ضد نسختي كورونا المتحورتين

2021/01/25 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الحيوية في بيان، الاثنين، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.وأكدت الشركة في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه".



وأوضحت موديرنا أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية من النسخ المتحوّرة.

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