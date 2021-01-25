تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 إرهابيين في سجن الناصرية المركزي

2021/01/25 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارأفاد مصدر في سجن الناصرية المركزي، الاثنين، بتنفيذ حكم الاعدام بحق 3 إرهابيين.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ادارة سجن الناصرية المركزي نفذ حكم الاعدام بحق 3 إرهابيين في السجن".وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية صرح، السبت الماضي، ان الرئاسة صادقت على أكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية واصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل".وتابع ان "الرئاسة مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى".

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