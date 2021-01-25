للمرة الثانية.. حماية الخويلدي تمنع مفارز صحة الكرخ من أخذ مسحات كورونا من عائلته (وثيقة)

2021/01/25 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت صحة الكرخ ، عدم تعاون الحراس الموجودين أمام منزل رئيس هياة الاتصالات والاعلام علي الخويلدي للمرة الثانية من أجل اجراء مسحات كورونا بعد ان أبلغ البرلمان باصابته مع عائلته بالفيروس وتعذر حضوره جلسة استجوابه السبت الماضي.

وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة فإن الفريق الطبي المشكل لمراقبة الحالة الصحية للمصاب المفترض (علي ناصر علوان)، البالغ من العمر 49 عاما وعائلته قامت بزيارة ثانية بتاريخ 25/1/2021، علما أن الزيارة الأولى كانت 22/1/2021 لغرض اخذ المسحات".

واضافت الوثيقة أن "الفريق الطبي واجه عدم التعاون من الحرس المتواجدين في باب المنزل حيث رفضوا اخذ المسحات لهم أو اعطاء اي معلومات اضافية تخص المصاب وعائلته وأكدوا خلو المنزل من ساكنيه".

وكانت دائرة صحة الكرخ، كشفت أمس الاحد (24 كانون الثاني 2021)، عن اختفاء رئيس هيأة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي رفقة عائلته، بعد ان ابلغ رئاسة مجلس النواب بانه مصاب بفيروس كورونا مع عائلته، ولم يحضر جلسة استجوابه في اخر جلسة عقدها البرلمان.

وخلال جلسة السبت، وجهت رئاسة المجلس النواب بالتأكد من صحة صدور التقرير الطبي الذي ورد حول الحالة الصحية لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، ومخاطبة الحكومة ووزارة الصحة، وتحميل مؤسساتها أي وثيقة تصدر بحق شخص مساءَل أمام مجلس النواب.

ووجهت الرئاسة ايضا وزارة الصحة بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة الخويلدي بفايروس كورونا من عدمه، كما ابلغت الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية لفحص علي الخويلدي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات خلال هذا الأسبوع.

وفي وثيقة أولى حصلت عليها (بغداد اليوم) ، والتي تحمل توقع مدير صحة الكرخ، الدكتور جاسب لطيف علي، قال الأخير إن "مفرزة طبية توجهت الى دار الخويلدي، ولم يعثروا عليه وعلى اي فرد من عائلته، وعند الحديث مع الحراسات قالوا انه يجري سفرة الى لبنان وان عائلته في محافظة النجف، وبعد ان تم الاتصال بالخويلدي من قبل الكوادر الطبية قال ان عائلته في النجف دون ان يمنح الكوادر العنوان ثم اغلق الهاتف بوجه الكادر.

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