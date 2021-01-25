البرلمان “يتفاجئ” بتوجه الحكومة نحو اقتراض صندوق النقد الدولي: هذا ماسنفعله

2021/01/25 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ابدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، استغرابها من القرض العاجل الذي تقدمت به الحكومة من النقد الدولي، مؤكدة انها ليس لديها اي علم بالقرض وغير مدرج بقانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريحات صحفية، ان “اي اقتراض يقدم من قبل الحكومة اما يدرج بقانون الموازنة او يتقدم به للبرلمان للتصويت عليه قبل الاقتراض”.

واضاف ان “البرلمان ليس لديه اي علم بالاقتراض المفاجئ الذي اعلن عنه من قبل الحكومة ولم يدرج بقانون الموازنة”، مشيرا الى ان “هذا القرض يعد غير قانوني”.

واوضح كوجر ان “اللجنة تعتزم تخفيض العجز بالموازنة من خلال الغاء القروض الموجودة فيها والان تتفاجأ باقتراض الحكومة قرض عاجل من صندوق النقد الدولي”، لافتا الى ان “كل قروض صندوق النقد الدولي مضرة كون فيها شروط وقيود كبيرة”.

وتابع ان “اللجنة ستستضيف الكادر المتقدم بحكومة الكاظمي والمالية للاستفهام عن تلك القروض واليات صرفها”.

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