2021/01/25 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي على ضرورة الاهتمام بواقع السجون في العراق وآليات عملها، وسبل الارتقاء بأداء القائمين عليها.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، حيث أكد الأعرجي أن مهمة اللجنة كبيرة وإنسانية، وأن مستشارية الأمن القومي تقدم الدعم اللازم لكل عمل من شأنه رفع المعاناة عن الناس.

من جانبه أكد رئيس بعثة لجنة الصليب الأحمر في العراق أن مهمة بعثته هي مهمة إنسانية، وأنها تتطلع للتعاون مع جميع المؤسسات العراقية المعنية، للعمل سوية على إنجاح عمل البعثة وتحقيق أهدافها الإنسانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: يجب الاهتمام بواقع السجناء في العراق وتغيير آليات عملها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: يجب الاهتمام بواقع السجناء في العراق وتغيير آليات عملها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).