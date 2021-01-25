2021/01/25 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن مصرف التنمية الدولي انضمامه الى منصة بنى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.وقال المصرف في بيان اطلع عليه “المركز الخبري “، “بجهود حثيثة وواعدة وبمناسبة أنطلاق وتشغيل منصة “بنى Buna” لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والبدء بتنفيذ أعمال ارسال واستلام الاموال وبمختلف العملات وبعد نجاح المنصة بأجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف التنمية الدولي يعلن انضمامه الى منصة “بُنى” المركز الخبري الوطني.

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