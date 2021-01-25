أسعار النفط تتحول للارتفاع في تعاملات متقلبة

2021/01/25 | 18:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين، في جلسة متقلبة، ليتداول "برنت" أعلى 55 دولاراً.

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