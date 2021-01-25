"ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي جديد في مستهل التعاملات

2021/01/25 | 18:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسياً جديداً.

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