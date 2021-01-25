نائب عن صادقون : نعمل على إضافة فقرة تلزم الحكومة بتسديد استحقاق البترودولار للوسط والجنوب 

2021/01/25 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، الثلاثاء ، عن ان كتلته تعمل على اضافة فقرة تلزم الحكومة بتسديد استحقاقات السنوات الماضية من البترودولار لمحافظات الوسط والجنوب . وقال ذيبان في بيان صحفي ان : مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم ينصف الوسط والجنوب . وأضاف أن : الكتلة تعمل على إضافة فقرة تلزم الحكومة بتسديد استحقاقات السنوات الماضية من البترودولار لمحافظات الوسط والجنوب . وأشار إلى أن المحافظات الوسطى والجنوبية الغنية بالنفط لم تنصف من البترو دولار./انتهى3

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