محاكمة 14 شخصا سوريين وعراقيين بتهمة الانتماء لـتنظيم داعش

2021/01/25 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أحالت السلطات التركية، اليوم، 14 شخصا من جنسيات عربية إلى المحكمة بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" في ولاية سامسون.وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، نفذت الجمعة، حملات دهم متزامنة لعدد من الأماكن، في إطار تحقيقات متعلقة بتنظيم "داعش".وأضاف أن حملات الدهم أسفرت عن توقيف 14 شخصا (4 سوريين و10 عراقيين) على صلة بالتنظيم، بعد دهم 13 منزلا بشكل متزامن.وأشار إلى نقل المشتبهين الى المحكمة بعد خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة./انتهى3

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