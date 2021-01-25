خامنئي يستقبل عائلة العالم المغتال فخري زادة

2021/01/25 | 19:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استقبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الاثنين عائلة العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، الذي تم اغتياله في نوفمبر 2020.وذكر مكتب خامنئي أنه أشاد خلال اللقاء مع أفراد عائلة فخري زادة، بينهم زوجته وأطفاله، “بإنجازاته في المجال العلمي التقني والعمل الدؤوب الذي قام به هذا العالم الرائع”، قائلا إن “مكانته لا […]

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