600 يوم على احتجاز الباحثة فاريبا عادلخاه في إيران

2021/01/25 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضت الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه الاثنين يومها الـ600 محرومة من حريتها في إيران إذ تعيش حاليا رهن الإقامة الجبرية وهي ملزمة بارتداء سوار إلكتروني، بعد 16 شهرا من الاحتجاز.

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