نادي النجف يباشر استعداداته لمواجهة الزوراء المرتقبة

2021/01/25 | 19:08 - المصدر: سفن سكاي

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أنهى الغزلان حصتهم التدريبية الأولى على ملعب نادينا القديم تحضيراً للمباراة المهمة أمام الزوراء الاحد المقبل .

وشهدت تمارين الغزلان في الحصة التدريبية الأولى تطبيق الواجبات المنوطة باللاعبين، وكذلك التركيز على الجانبين البدني والفني من أجل التحضير بالشكل الأفضل لهذه المباراة والتي تأتي لحساب الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2020/2021

وستكون تدريبات الفريق ليوم غد الثلاثاء ومايليها في ملعب النجف الدولي الثانوي بتمام الساعة السابعة مساء

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