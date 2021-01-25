فنان كوردي كان من المدعوين للمشاركة في حفل تنصيب بايدن

2021/01/25 | 19:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان من المقرر ان يشارك المغني الكوردي آراس فاتح رسول في مراسم حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامركية، الا انه بسبب جائحة كورونا لم يجرى حفل المراسم كما كان مقررا.

وكان فاتح سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الامريكي جو بايدن باغنية (بە تاک بە كۆ) اي (بالمفرد والجمع) وذلك بتحضير كافة الاعمال اللازمة للمشاركة في الحفل، برفقة (الحمار) رمز الديمقراطيين في امريكا.

الا انه بسبب جائحة كورونا لم يجرى الحفل بشكل موسع.

يشار الى ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ الفن الكوردي، ان تتم دعوة فنان باسم الكورد للمشاركة في مثل هكذا حفل.

PUKmedia

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