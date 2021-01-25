2021/01/25 | 19:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان الى العاصمة الاتحادية بغداد مساء اليوم الاثنين، فيما من المقرر ان يبدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات في اطار الزيارة.

وقال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان وفد الاقليم سيعقد اجتماعا مع اللجنة المالية النيابية مساء اليوم.

من جانبه قال عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان وفد الاقليم واللجنة المالية سيعقدان اجتماعا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم للحوار بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية وحصة اقليم كوردستان منها.

PUKmedia / فائق إيزدي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع بين طالباني والمالية النيابية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع بين طالباني والمالية النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).