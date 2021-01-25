2021/01/25 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جوزيف_ستالين - سؤال : لماذا لا يمكن أن نسمح بنشاط الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاتحاد السوفياتي ؟ - جواب ستالين : الحزب الاشتراكي الديمقراطي (أي المناشفة) لا يسمح له بالنشاط في الاتحاد السوفيتي لنفس الأسباب التي لا يتم فيها السماح لمعادي الثورة بالنشاط.



قد تتفاجأ، لكن لا يوجد ما يثير الدهشة في ذلك.إن ظروف التطور جعلت أن الاشتراكية الديموقراطية، التي كانت حزبًا ثوريًا إلى حد ما في ظل النظام القيصر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولة الاشتراكية والديمقراطية البرجوازية – ترجمة عزالدين الحديدي - جوزيف ستالين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولة الاشتراكية والديمقراطية البرجوازية – ترجمة عزالدين الحديدي - جوزيف ستالين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).