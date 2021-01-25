واشار الى ان" لجنة الامن والدفاع النيابية تشد على يد المسؤولين في الدوائر ذات الطابع السري وخاصة مكاتب الوزراء والدوائر الامنية المهمة الحرص على الاوراق الرسمية"، داعيا الى "اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه لمنع نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي وقت سابق ، أكدت قيادة العمليات المشتركة إن تحقيقاً كبيراً فُتح بتسريب وثائق كانت عبارة عن مخاطبات بين الأجهزة الأمنية، تكشف عن معلومات استخبارية تخص عناصر بتنظيم داعش.وذكر المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الجهد الاستخباري مهم وهو من أساسيات العمل الأمني لحفظ أمن البلاد ومقدراته ولا يمكن العبث بهذا الجهد".وأضاف الخفاجي: "يوجد خلل في الجهد الاستخباري من خلال إبراز الوثائق والبرقيات الأمنية وقد تم تشخيص هذا الخلل والجهات التي سربت الوثائق ستحاسب".وبين، أن "تحقيقات بدأت، وقرارات كبيرة ستصدر من قبل الجهات الأمنية ذات العلاقة لأنه تسريب الوثائق يعتبر تقصيراً في أداء الواجب الاستخباري والأمني".عن تعامل القوات الأمنية مع هذه المعلومات، قال اللواء الخفاجي إن "القوات تتعامل مع المعلومة الاستخبارية بسرية تامة والمواطن غير معني بعرض مثل هكذا معلومات".ويوم أمس السبت، أظهرت وثائق متداولة على نطاق واسع بين الصحفيين في العراق، مخاطبات أمنية تحذر من ’’انتحاريين’’ يخططون لاستهداف مناطق في العاصمة، بعد يومين من هجوم "الباب الشرقي" الانتحاري.وتبيّن الوثائق المسربة، التي أكدتها جهات أمنية عليا لـ (بغداد اليوم)، "ورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بأن عناصر داعش يرومون القيام بهجمات انتحارية ضد المدنيين في مناطق متفرقة من العاصمة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالأمن النيابية يتحدث عن سبب مباشر وراء تسريب ’’الوثائق الأمنية’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالأمن النيابية يتحدث عن سبب مباشر وراء تسريب ’’الوثائق الأمنية’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).