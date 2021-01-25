قروض جديدة بقيمة 10 مليار دولار.. العراق يطلب مساعدة دولية طارئة

2021/01/25 | 19:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

بحثًا عن 10 مليار دولار، يواصل العراق مباحثات مع صندوق النقد الدولي لـ "دعم الإصلاحات" التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكشف الصندوق في بيان على لسان ممثله، أنّ "السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي باستخدام أداة التمويل السريع (Rapid Financing Instrument)".

ورجح الممثل أن يطالب العراق أيضًا "باتفاق طويل الأمد مع الصندوق للحصول على دعم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخططة"، مشيرًا إلى أنّ "المحادثات مستمرة لبحث الطلب الطارئ".

وتحدث وزير المالية علي علاوي، مؤخرًا، ضمن مقابلة مع "بلومبيرغ نيوز"، عن تلك المباحثات، موضحًا أنّ "العراق يسعى إلى الحصول على حزمة اقتراض بقيمة 6 مليار دولار".

وبيّن علاوي، الأحد، أنّ العراق قد يطلب 4 مليار دولار كقرض إضافي ضمن قروض منخفضة التكاليف من خلال برنامج آخر مرتبط بإصلاحات الحكومة.

وأوضح وزير المالية، أنّ "السلطات العراقية تخطط للعثور على أنواع أخرى من التمويل لسد الفجوة في الميزانية"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة ستصدر بعد الموافقة على خطة الصرف قرارًا بصرف سندات محلية بقيمة 5 مليار دولار لتوسيع رقعة النشاطات المالية".

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