2021/01/25 | 19:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول: قرار القائد العام بشأن التغييرات الأمنية دقيق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول: قرار القائد العام بشأن التغييرات الأمنية دقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).