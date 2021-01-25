رسول: قواتنا عثرت على وثائق هامّة تابعة للتنظيم

2021/01/25 | 19:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الاثنين، أن عملية ثأر الشهداء أسفرت عن العثور على وثائق مهمة لداعش في بغداد والرمادي، فيما أشار إلى أن الكاظمي وجه بأن لا مجال للمجاملة على دماء العراقيين.وقال رسول، بحسب الاعلام الحكومي، إن “هناك توجيهاً بضرورة حماية الدم العراقي وأمن المواطنين”، مؤكدا على التركيز على “الجهد الاستخباراتي وتوحيد الاجهزة الاستخباراتية باشراف القائد العام للقوات المسلحة”.وأضاف، أن “هنالك سلسلة من الاجراءات لاعادة النظر بالاستراتيجية التي تهدف للاستمرار بدك ما تبقى من اوكار داعش”.وبين أن “هناك تعاونا كبيرا بين كافة الاجهزة الامنية في بغداد والمحافظات الاخرى، والشروع بعمليات نوعية […]

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