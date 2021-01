وفد منتخب الكويت يصل إلى محافظة البصرة عبر منفذ سفوان الحدودي

2021/01/25 | 19:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ، مساء اليوم الاثنين، عبر منفذ سفوان الحدودي، وفد المنتخب الكويتي الشقيق لكرة القدم، والذي يضم العديد من الشخصيات الرياضية وإلاعلامية. وكانَ في استقبال وفد منتخب الكويت رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، والأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان، وعدد من الشخصيات الرياضية، فضلا عن تواجد عدد غفير من وسائل الإعلام العراقية.

