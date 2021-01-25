وزير التعليم العالي يستقبل طلبة المنحة المصرية ويحث على تجسيد السمعة العلمية والأكاديمية للطالب العراقي

2021/01/25 | 19:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الاثنين، الطلبة المقبولين بالمنحة الدراسية المصرية ضمن البرنامج التنفيذي بين بغداد والقاهرة.وقال وزير التعليم خلال اللقاء الذي حضره مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر إن “الوزارة وفرت مسارات عدة لقبول الطلبة في داخل العراق وخارجة لاستيعاب أعداد الخريجين وتمكين أصحاب […]

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