’أرقام بغداد غير صحيحة’.. شواني يكشف ’الأعداد الحقيقية’ لموظفي إقليم كردستان

2021/01/25 | 19:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية خالد شواني، الاثنين، عن الارقام الحقيقية لأعداد موظفي الإقليم، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة من الرقابة المالية يحل مشكلة الالتزامات بين المركز والاقليم.

وقال شواني خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي" الذي تقدمه الزميلة "ختام الغراوي" وتابعها "ناس" (25 كانون الثاني 2021)، ان "وفد الاقليم بحث في بغداد مع اللجنة المالية وعدد من المسؤولين مشروع قانون الموازنة"، مبيناً ان "حواراتنا بشأن الموازنة ستكون في جانبين احدهما سياسي والاخر فني".

واضاف ان "بعض المسؤولين في بغداد لديهم ملاحظات وأسئلة طلبوا ايضاحها تتعلق بالايرادات المستحصلة في الاقليم، وحجم النفقات"، نافياً ان "يكون عدد موظفي اقليم كردستان مليوناً و230 الف موظف، بحسب مايشاع".

وأوضح شواني ان "عدد موظفي اقليم كردستان المدنيين والعسكريين لا يتجاوز 750 الفاً، اما العدد المتبقي فهو لرواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية وعوائل الشهداء"، مبيناً ان "12% من سكان الاقليم يستلمون رواتب واعانات".

وأكد شواني ان "عدد موظفي اقليم كردستان لايتجاوز 10% من عدد موظفي العراق"، لافتاً الى ان "الاقليم يصدر 430 الف برميل نفط يومياً كمتوسط، وفق شركة بيانات سومو ومن يتحدث عن اكثر من ذلك عليه تقديم الادلة".

واشار الى ان "اقليم كردستان ينتج 450 ألف برميل نفطي يومياً، يصدر منها كمتوسط 425 ألفاً ويتم استهلاك 25 الفا".

وبين شواني ان "تشكيل لجنة من الرقابة المالية يحل مشكلة الالتزامات بين المركز والاقليم"، لافتاً الى ان "بعض الخلافات بين المركز والاقليم تُثار لدواع انتخابية".

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