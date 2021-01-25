تشكيل لجان لمتابعة العمل في مشروع سامراء عاصمة للحضارة

2021/01/25 | 19:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبر تشكيل 4 لجان لمتابعة مجريات العمل في مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لسامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامي، اليوم الاثنين 25/1/2021، وبحضور قائممقام قضاء سامراء محمود خلف وكامل اعضاء لجنة اعلان سامراء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد محافظ صلاح الدين خلال الاجتماع ان "زيادة تخصيصات مشروع سامراء عاصمة الحضارة كان جزء من المناقشات الرسمية حيال الموازنة العراقية للعام الجاري، والمحافظة تولي اهتماماً كبيراً في المشروع وبمدينة سامراء بأعتبارها واجهة تاريخية وحاضرة مهمة للمحافظة"، معلنا خلال الاجتماع تشكيل اربع لجان تعمل على ملفات متعددة وهي لجنة العقود واللجنة الإدارية والمالية واللجنة الاعلامية واللجنة الهندسية.

وابلغ الجبر، اللجنة الاعلامية بضرورة انشاء موقع الكتروني خاص وحساب ايميل يمكن من خلاله التواصل مع الدوائر ذات العلاقة واستقبال افكار واراء المختصين.

وقرر محافظ صلاح الدين استضافة المكاتب الاختصاصية وذات الخبرة بالفن في العمارة الاسلامية في مدينة سامراء لغرض ترتيب الامور الفنية وفق ما تقتضيه الحاجة وما يحافظ على مكانة سامراء كعاصمة العراق للحضارة الاسلامية.

PUKmedia / مجلس محافظة صلاح الدين

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