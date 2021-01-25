بالصور.. عائلة في السليمانية تبيع الفواكه منذ 28 عاما

2021/01/25 | 19:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة من مدينة السليمانية باقليم كوردستان، مكونة من ثلاثة اشخاص، تقوم بعمل بيع الفواكه بجميع انواعها منذ 28 عاما في المحافظة.

PUKmedia تصوير: دانا غريب

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