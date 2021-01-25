زوج يحرق زوجته بعد رفضها الخروج من المنزل في العراق

2021/01/25 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

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كشف ذوو المجني عليها "نهاد" تفاصيل حادثة حرقها على يد زوجها بعد ان رفضت زواجه من امرأة اخرى، مما أدى إلى وفاتها، في محافظة كربلاء.

وقال أقرباء المجني عليها لموقع NRT عربية، اليوم، (25 كانون الثاني 2021)، ان "الجاني قام بطرد زوجته من المنزل مع ابنها الصغير ذو 4 أعوام، بعد ان رفضت زواجه من امرأة ثانية".

وأضاف، على اثر ذلك "ذهبت (المجني عليها) إلى بيت أهلها، وبعد قليل جاء اخوة الجاني لبيت أهلها، وتعهدوا أمام والدها، بان ابنتك (نهاد) في حمايتنا واننا مسؤولون عليها، وإذا حصل أي خلاف بين الزوجين لتأتي إلينا ونحن نرد أخينا".

وتابع، انه "بعد حديث أخوة الجاني، اقتنع والدها بكلامهم، وقال لترجع (نهاد) إلى بيت زوجها، وعقب رجوعها للبيت، كان الجاني متحضرا لزوجته (نهاد)، فقام برمي البنزين عليها وكانت المدفئة موقدة مما أدى لاشتعال النيران فيها مع ابنها التي كانت تحمله، الذي تعرض للحرق أيضا، وهو الان في المستشفى".

وأوضح ان الجاني "لديه 5 اطفال، وهو موظف في الحشد، وليس لديه زائدة وناقصة، ولا يتعاطى شيئا"، مطالبا "الجهات الأمنية المختصة بإتخاذ أقسى درجات العقوبة بحقه لكي تكون رادعة للآخرين".

A.A

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