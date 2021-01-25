2021/01/25 | 19:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، رغبة العراق في إقامة علاقات متميزة مع فرنسا، فيما أكدت الأخيرة أن العراق يمثل حالة توازن في المنطقة.وذكر المكتب الاعلامي لمستشارية الامن القومي في بيان، ان “الأعرجي استقبل بمكتبه الرسمي السفير الفرنسي في بغداد برونو اوبير والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية”، مبينا أن “وزارة الدفاع العراقية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الفرنسية ستعمل على تطوير منظوماتها في مختلف الصنوف وتلبية احتياجات الوزارة من تلك المنظومات”.وأكد الأعرجي وفقا للبيان أن “العراق يريد علاقات متميزة مع فرنسا”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا: العراق يمثل حالة توازن في المنطقة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا: العراق يمثل حالة توازن في المنطقة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا: العراق يمثل حالة توازن في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).