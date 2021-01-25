بايدن ينهي مسيرة طبيب ترمب المثير للجدل

2021/01/25 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة استبدل الرئيس الأميركي جو بايدن، طبيب البيت الأبيض المثير للجدل شون كونلي الذي قدم معلومات متضاربة حول إصابة الرئيس السابق دونالد ترمب بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي.وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، الاثنين، إن الرئيس جو بايدن عيّن الطبيب كيفن أوكنور ليحل محل الطبيب شون كونلي.وأثار كونلي جدلاً كبيراً خلال إصابة ترمب بفيروس كورونا في الخريف الماضي، عندما اعترف بعدم تقديمه التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لترمب، "لأن البيت الأبيض أراد تقديم تقارير إيجابية وتفادي تهويل القضية".وأشارت التقارير حينها إلى أن ترمب عانى بعض العوارض الخطرة مثل ضيق التنفس الذي تطلب حصوله على أكسجين إضافي.وتم تعيين كونلي طبيباً للبيت الأبيض في عام 2018، ويعتبر ترمب أول رئيس يشرف على علاجه، ونال المنصب خلفاً لروني جاكسون الذي شغل مهمة علاج الرؤساء الأميركيين داخل البيت الأبيض منذ عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.وشغل الطبيب الجديد أوكونور منصب الطبيب الشخصي لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس، وهو عقيد متقاعد في الجيش الأميركي.وقدم تقريراً عن حالة بايدن الصحية في عام 2019 من أجل ترشحه للرئاسة، وأشار في تقريره إلى أن القدرات الصحية لبايدن (78 عاماً) قوية وجيدة لشغل منصب الرئاسة.وسيشرف أوكونور على الرعاية الطبية للرئيس وأسرته وموظفي البيت الأبيض، بمساعدة فريق من الأطباء والممرضين، يشكل الوحدة الطبية للبيت الأبيض، ويقع مقرها في الطابق الأرضي.ويسافر أطباء البيت الأبيض أينما حل الرئيس الأميركي، سواء على متن المروحية "مارين وان" أو الطائرة الرئاسية.ويمكن رؤيتهم في كثير من الأحيان يمشون بضع خطوات خلف الرئيس، حاملين حقيبة طبية كبيرة، كما أنهم يقدمون ملخصات للصحافيين.

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