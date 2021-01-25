2021/01/25 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، ندى شاكر جودت، الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، حسم المجلس موقفه بإلغاء الاستقطاعات كليا من رواتب الموظفين في مشروع قانون موازنة سنة 2021.وقالت جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الغاء الاستقطاعات كليا من رواتب الموظفين في مشروع قانون موازنة سنة 2021، ليس من صلاحية مجلس النواب، لكن هناك مقترحات عدة قدمت الى الحكومة بهذا الصدد، ونحن ننتظر رد الحكومة على المقترحات التي ارسلها مجلس النواب اليها".وبينت ان "مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل عدم المساس برواتب الموظفين، وعدم اقرار اي فقرة في ضرر بالمواطنين من ناحية الضرائب وغيرها، لكن صلاحية المجلس محدودة، ونحن رفعنا أكثر من مقترح للحكومة وننتظر الرد عليها، حتى تكون تضمن بشكل رسمي في المشروع، الذي يجري اعداده لغرض تصويته".

وتحدث عضو لجنة الاقتصاد النيابية، مازن الفيلي، اليوم الاحد (24 كانون الثاني 2021)، عن آخر تطورات المباحثات بشأن مشروع موازنة 2021.

وقال الفيلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية النيابية، تضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون موازنة 2021، وهناك تصد واضح لحسم مسألة استقطاعات رواتب الموظفين".

واكد ان "اللجنة عازمة على عدم ارفاق اي صيغة تمس رواتب الموظفين في الموازنة".

وتابع ان "10 ايام كافية لاتمام بقية مباحثات الموازنة بالاتفاق مع الكتل السياسية"، مبينا ان "الفقرات الخاصة باقليم كردستان، هي الملف العالق الوحيد في الموازنة، والذي يجري الوفد الكردي مباحثاته مع بغداد بخصوص بنوده وفقراته المتعلقة".

واشار الفيلي ان "لم يظهر عائق جديد يخص فقرات الموازنة، فان النقاشات تجري قدماً لاتمامها والتصويت عليها داخل البرلمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع مقترحات نيابية أمام الحكومة بشأن استقطاعات الرواتب والضرائب على المواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع مقترحات نيابية أمام الحكومة بشأن استقطاعات الرواتب والضرائب على المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).