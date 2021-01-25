من أجل نيو ديل إسرائيلي – فلسطيني أخضر - حزب دعم العمالي

2021/01/25 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حزب_دعم_العمالي حزب دعم – البرنامج الانتخابي – مارس 2021: من أجل نيو ديل إسرائيلي – فلسطيني أخضرتجري الانتخابات المقررة في يوم 23 آذار/مارس القادم في ظل ظروف استثنائية، حيث تعيش البلاد أزمة غير مسبوقة من جراء تفشي وباء كورونا (فيروس كوفيد-19) من جهة، وحدوث تحول مهم جداً في السياسة العالمية نتيجة هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية ومجيء الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن، الذي قدم برنامجاً إصلاحياً ......





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