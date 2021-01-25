جمعية المستهلكين في إيطاليا تطالب “آبل” بـ73 مليون دولار تعويضات

2021/01/25 | 19:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عادت أزمة اتهام شركة “آبل” الأمريكية بشأن تعمدها إبطاء عمر هواتفها “آيفون” القديمة للواجهة من جديد، اليوم الاثنين، بعد رفع دعوى قضائية عليها من إيطاليا.

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