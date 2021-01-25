وزارة الثقافة تناقش إطلاق جائزة التميز العراقي

2021/01/25 | 19:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، مع وفد من مجموعة طريق الأفق برئاسة مقداد الميالي سبل تفعيل الواقع الثقافي بما يعزز الحضور الحيوي للثقافة.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم خلال اللقاء طرح مقترح لجائزةٍ باسم (جائزة التميّز العراقي) خاصة بأقسام ودوائر وزارة الثقافة والسياحة والآثار"، مشيرا الى اهمية أن "يتم اعتماد معايير للترشيح للجائزة لكل قسمٍ من أقسام الوزارة ولكل محورٍ من المحاور، ويخضع ذلك لتقييم لجنة تحكيمٍ تضم خبراء في كل مفصلٍ من مفاصل العمل الإداري، وان هذه الجائزة تختلف عن جائزة الإبداع".

وأضاف، أنه "تم خلال اللقاء ايضا بحث إمكانية استئناف إطلاق جائزة الإبداع المعتادة في دورةٍ جديدةٍ لعام ألفين وواحد وعشرين".

يذكر أن هذه الخطوة تعد جزءا من سياسة الوزارة لبناء شراكات مع القطاع الخاص انسجاما مع توجهات البرنامج الحكومي.

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