"باركليز" يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2021

2021/01/25 | 19:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفع بنك "باركليز" توقعاته لأسعار النفط في العام الجاري، مع آمال تحسن الطلب في الشتاء، وضعف الدولار الأمريكي.

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